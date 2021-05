Robert Lewandowski dopiero w 90. minucie zdołał trafić do siatki i pobił w ten sposób rekord Gerda Muellera. Polski napastnik pomimo kilku akcji czekał z bramką do końcówki starcia. - W pewnym momencie myślałem, że to się nie uda - przyznał Hansi Flick podczas konferencji prasowej.

Robert Lewandowski Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera. Snajper Bayernu trafił do siatki w meczu z Augsburgiem

Robert Lewandowski długo nie mógł trafić do siatki, ale w 90. minucie udało mu się pokonać Rafała Gikiewicza i tym samym pobić rekord legendarnego Gerda Muellera. Polski napastnik aż 41 razy trafiał do siatki w właśnie zakończonym sezonie niemieckiej Bundesligi.



Gikiewicz wybronił kilka strzałów "Lewego". Reprezentant Polski pokonał go dopiero w końcówce meczu, a samo starcie zakończyło się wynikiem 5-2.



- W pewnym momencie powiedziałem Tapie (Toni Tapalović - trener bramkarzy przyp. red.), że to się nie uda. "Lewy" pokazał jednak jak świetnym jest napastnikiem - powiedział Hansi Flick, cytowany przez niemiecki "Goal".



- To jest niesamowite osiągnięcie. Myślę jednak, że jest to tak samo indywidualne osiągnięcie, jak i zasługa całego zespołu - dodał.



Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera, strzelił 41. gola w sezonie Bundesligi. Galeria 1 / 9 Robert Lewandowski stanął przed wyzwaniem pobicia rekordu Gerda Muellera i zdobycia 41. bramki w Bundeslidze w sezonie. Piłkarze Augsburga, na czele z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym, nie zamierzali ułatwiać mu zadania. Źródło: PAP Autor: SVEN HOPPE udostępnij

Robert Lewandowski podbił też inny rekord Muellera. Reprezentant Polski został bowiem królem strzelców czwarty raz z rzędu.



