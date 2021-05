Robert Lewandowski stanie dziś przed szansą na pobicie rekordu Gerda Muellera. Rywalem Bayernu Monachium będzie Augsburg, którego trener jak i piłkarze chcą zatrzymać napastnika "Die Roten". O trudności tego zadania może świadczyć wypowiedź jednego z graczy rywali. - Musielibyśmy zamknąć Lewandowskiego w szatni - zażartował piłkarz Augsburga Andre Hahn.

Bayern Monachium zapewnił już sobie mistrzostwo Niemiec, jednak i tak starcie w ostatniej kolejce z Augsburgiem ma ogromny ciężar znaczeniowy. Napastnik Bawarczyków Robert Lewandowski znajduje się o krok od pobicia rekordu legendarnego Gerda Muellera.



Polski atakujący ma już na swoim koncie 40 trafień i brakuje mu zaledwie jednego trafienia, aby zapisać się na kartach historii Bundesligi. Nic więc dziwnego, że gracze Augsburga planują zrobić wszystko, aby zatrzymać "Lewego".



- Trzeba zrobić, co w naszej mocy, by Lewandowski nie strzelił gola i zachować rekord Gerda Muellera - powiedział trener Augsburga Markus Weinzierl.





Bayern Monachium - FC Augsburg. Andre Hahn: Powstrzymanie "Lewego"? Musielibyśmy go zamknąć w szatni

- Po prostu musimy zamknąć Lewandowskiego w szatni - zażartował piłkarz Augsburga Andre Hahn w rozmowie z monachijskim "Abendzeitung".



- Rzecz jasna, chcemy się przed nim bronić jak najlepiej. Przed rozpoczęciem meczu musimy jednak zdjąć kapelusze. To jest imponujące, ile on strzelił już goli i w jakim stylu je zdobywa. Podziwiam to - dodał.



Lewandowski w starciach przeciwko Augsburgowi do tej pory zdobył 12 bramek w 16 starciach.



PA