W meczu 27. kolejki Bundesligi Bayern Monachium pokonał Eintracht Frankfurt 5-2, a Robert Lewandowski strzelił 27. gola w rozgrywkach. We wtorek lider z Bawarii pojedzie do drugiej w tabeli Borussii Dortmund.

Przed tygodniem Bayern pokonał na wyjeździe Union Berlin Rafała Gikiewicza 2-0. Bramki dla mistrzów Niemiec zdobyli Benjamin Pavard oraz "Lewy", który pewnie wykorzystał rzut karny.

Eintracht natomiast przyjechał do Monachium po porażce z Borussią Moenchengladbach 1-3 na własnym stadionie.

W ekipie gospodarzy, w porównaniu z poprzednią kolejką, doszło do dwóch zmian. W jedenastce wyszli tym razem Kingsley Coman i Ivan Periszić.

Więcej rotacji było w drużynie z Frankfurtu, gdzie trener Adi Hutter wprowadził czterech nowych zawodników: Danny’ego da Costę, Mijata Gacinovicia, Gelsona Fernandesa i Andre Silvę.

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć ofiar koronawirusa.

Na Allianz Arena od samego początku dominowali mistrzowie Niemiec, jakby chcieli się zrewanżować za klęskę w pierwszej rundzie, kiedy przegrali we Frankfurcie aż 1-5. To było gwoździem do trumny dla trenera Nika Kovacza. Zastąpił go Hansi Flick i chyba nikt w Monachium tego nie żałuje. W 12. minucie pierwszą okazję miał Lewandowski. Po rzucie rożnym Polak uderzył lewą nogą z pola karnego, ale trafił piłką w poprzeczkę.

Z kolei po kwadransie z prawej strony dośrodkował Joshua Kimmich, z piątego metra "główkował" Benjamin Pavard, ale Kevin Trapp nie dał się pokonać.

Dwie minuty później było już jednak 1-0. David Alaba zagrał z własnej połowy, Periszić przepuścił piłkę, którą przejął Thomas Mueller, podciągnął z nią i dośrodkował, a wbiegający Leon Goretzka trafił pod poprzeczkę. Dla Muellera to była już 17. asysta w tym sezonie Bundesligi.

Jeszcze przed przerwą poturbowany został "Lewy". W 35. minucie Polak mijał Martina Hintereggera, ten zostawił rękę, trafiając w twarz naszego zawodnika. Kapitan "Biało-Czerwonych" był opatrywany, na prawej kości policzkowej pojawił się plaster.

Natomiast w 41. minucie Bayern wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Z lewej strony dośrodkował Alphonso Davies, Mueller sytuacyjnie przyjął piłkę (jakby tańczył kankana), a następnie pokonał Trappa.