Bayern Monachium. Dwa kluby zainteresowane Thomasem Muellerem

Thomas Mueller jest niezadowolony ze swojej roli w Bayernie Monachium. Niemiec już w zimie mógłby opuścić Allianz Arenę, a według niemieckich mediów, zainteresowane są nim dwa kluby.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Thomas Mueller po Superpucharze: "To było bardzo irytujące". Wideo © 2019 Associated Press

Mistrz świata z 2014 roku, do tej pory był ważną postacią w ekipie ze stolicy Bawarii. Po przyjściu Philippe Coutinho usiadł jednak na ławce, co spowodowało u niego chęć opuszczenia klubu.

Reklama

Mueller w tym sezonie wystąpił we wszystkich ośmiu spotkaniach Bundesligi. Jednak w żadnym nie rozegrał kompletu minut. Dwa razy wystąpił też w Lidze Mistrzów. Przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad wszedł na siedem minut i zdobył bramkę, a w meczu z Olympiakosem Pireus opuścił boisko po 86. minutach.

Według informacji dziennika "Bild", Mueller może opuścić Monachium już zimą. Zainteresowany jest nim bowiem Manchester United. "Czerwone Diabły" grają słabo. W Premier League zajmują dopiero 14. miejsce i w zimie chcą przebudować zespół. Jednym z piłkarzy, wokół którego zamierzają zbudować drużynę, jest właśnie Mueller.

Z kolei "Kicker" podaje, że Niemiec może przenieść się do Interu Mediolan. Władze "Nerazzurri" budują mocny zespół i chcą powrócić na szczyt Serie A. Na razie są na drugim miejscu, ze stratą jednego punktu do Juventusu Turyn. Zimowe transfery mają jednak pozwolić na to, aby Inter, po 10 latach przerwy, sięgnął po "scudetto". Jednym z nowych nabytków miałby być Mueller.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi