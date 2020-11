Joshua Kimmich uszkodził łąkotkę w kolanie i przejdzie operację - poinformował niemiecki "Kicker". Zdaniem gazety środkowy pomocnik uniknął najgorszej diagnozy - zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie, ale i tak czeka go nawet trzymiesięczna przerwa.

Źle wyglądał uraz Kimmicha, który w sobotnim starciu z Borussią Dortmund chciał powstrzymać Erlinga Haalanda faulem, ale sam ucierpiał po starciu z norweskim napastnikiem. Waleczny pomocnik Bayernu aż rozpłakał się z bólu, co nie wróżyło niczego dobrego. Boisko opuścił z pomocą dwóch fizjoterapeutów.



W niedzielę rano Kimmich przeszedł badania i - jak informuje "Kicker" - uniknął diagnozy, której najbardziej się obawiał. Więzadła w kolanie pozostały nieuszkodzone, ale i tak może czekać go nawet trzymiesięczna przerwa od gry.



Mimo tego 25-latek opuści zgrupowanie reprezentacji Niemiec i kilka najbliższych spotkań. Praktycznie niemożliwe jest, by zagrał przed końcem roku.



Według "Kickera" Kimmich doznał kontuzji łąkotki w kolanie i będzie musiał przejść operację.



Środkowy pomocnik jest kluczową postacią w składzie Bawarczyków. W 11 spotkaniach zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. W składzie zastąpi go prawdopodobnie Corentin Tolisso, a w rotacji częściej uczestniczyć będą Javi Martinez oraz sprowadzony niedawno Marc Roca.

Zdjęcie Joshua Kimmich opuścił boisko ze łzami w oczach / Friedemann Vogel / PAP/EPA

WG