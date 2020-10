Alphonso Davies uszkodził więzadła w prawej stopie podczas spotkania z Eintrachtem Frankfurt (5-0). 19-letniego Kanadyjczyka czeka przerwa w grze od sześciu do ośmiu tygodni.

Alphonso Davies wrócił do składu Bayernu po dwóch meczach przerwy, ale bardzo szybko musiał opuścić boisko. Kanadyjczyk źle stanął na prawej nodze i już w 3. minucie zmienił go Lucas Hernandez.

Okazało się, że Davies uszkodził więzadła w prawej stopie.



- Jedno z więzadeł jest zerwane, drugie częściowo zerwane. Czeka go przerwa od sześciu do ośmiu tygodni - powiedział na pomeczowej konferencji trener Hansi Flick.



Oznacza to, że Davies pojawi się z powrotem na boisku najwcześniej dopiero w połowie grudnia. Może stracić nie tylko kilka spotkań ligowych, ale i całą fazę grupową Ligi Mistrzów.



Daviesa na lewej obronie zastępować będzie zapewne Lucas Hernandez, który wymiennie z Kanadyjczykiem grał na tej pozycji od początku sezonu. Na lewą obronę może także wrócić David Alaba, ostatnio grający na środku defensywy.

W meczu z Eintrachtem Bayern odniósł bardzo wysokie zwycięstwo 5-0. Trzy bramki zdobył Robert Lewandowski, a po jednej Leroy Sane oraz Jamal Musiala.





Zdjęcie Alphonso Davies musiał opuścić boisko już w 3. minucie. Zmienił go Lucas Hernandez / LUKAS BARTH / PAP/EPA

WG