Były piłkarz Bayernu Monachium i Liverpoolu - Dietmar Hamann stwierdził, że w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Bayern może być największym zagrożeniem dla "The Reds".

Liverpool znajduje się w bardzo dobrej formie i póki co wiele wskazuje na to, że podopieczni Juergena Kloppa mogą powalczyć nawet o zdobycie tytułu bez ani jednej porażki w Premier League. "The Reds" są również automatycznie jednym z faworytów do obrony tytułu triumfatora Ligi Mistrzów.



Były zawodnik angielskiego klubu - Dietmar Hamann twierdzi, że Liverpool jest oczywiście faworytem do wygrania Champions League i według niego, tylko Bayern mólby zatrzymać "The Reds".

- W tej chwili bardzo ciężko pokonać Liverpool w dwumeczu. Gdybym miał wskazać jedną drużynę, która może powstrzymać "The Reds", to wskazałbym na Bayern. Drużyna Hansiego Flicka niesamowicie się ostatnio rozwinęła i jest bliżej Liverpoolu niż w poprzednim roku - stwierdził były defensywny pomocnik cytowany przez "Abendzeitung".



Hamann wyraził również swoje poparcie dla trenera Bayernu Flicka: - Nie wiem czy coś może przemawiać przeciwko niemu. Bawarczycy grają obecnie z większą agresywnością, głodem goli i radością. Jeżeli chcesz mieć drużynę, która jest budowana długo-planowo, to powinno się stawiać na takich trenerów jak Flick. On nie boi się wprowadzać młodych graczy - dodał Niemiec.



Póki co szansę na zatrzymanie Liverpoolu w Lidze Mistrzów będzie miało Atletico Madryt. Bayern Monachium czeka natomiast starcie z inną angielską drużyną - Chelsea.



PA