Od 1 stycznia David Alaba może prowadzić negocjacje z innymi klubami. Kontrakt lewego obrońcy z Bayernem Monachium wygasa bowiem z końcem obecnego sezonu. Jednym z zainteresowanych pozyskaniem reprezentanta Austrii jest Real Madryt.

O tym, że Alaba znalazł się na celowniku "Królewskich" poinformował sam zawodnik. Włodarze klubu z Madrytu odliczają dni do momentu, aż rozpoczną bezpośredni rozmowy z piłkarzem. Według "Marki", do tego momentu Real będzie czekał i nie będzie rozglądał się za innym obrońcą. Na rynek transferowy wkroczą dopiero wtedy, gdy negocjacje z Alabą i Bayernem zostaną zerwane.

Relacje Realu z Bayernem są bardzo dobre. Alvaro Odriozola, James Rodriguez, Toni Kroos i Xabi Alonso to tylko niektóre przykłady transferów między dwoma klubami.



"Marca" podkreśla jednak, że zakontraktowanie Alaby nie będzie łatwe. Agent obrońcy, Pini Zahavi, ma za zadanie znaleźć swojemu klientowi nowy klub i zażąda nie tylko dobrych warunków kontraktu, ale także sporego wynagrodzenia dla siebie.



Jeśli chodzi o samego Alabę, to chce dołączyć do Realu, o czym mówił wcześniej.



Ewentualne przybycie Alaby na Santiago Bernabeu nie ma żadnego wpływu na przyszłość Sergio Ramosa, którego kontrakt również wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Rozmowy Alaby z Bayernem w sprawie przedłużenia umowy ciągnęły się w nieskończoność. Na początku listopada Bawarczycy przekazali, że oferta dla piłkarza została wycofana. To oznacza, że dni Alaby w Monachium są policzone.



Alaba w Bayernie odniósł wiele sukcesów. Dziewięć razy sięgnął po mistrzostwo Niemiec, dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i sześć razy zdobył Puchar Niemiec.

