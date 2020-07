Claudio Pizarro zakończył niedawno piłkarską karierę. Peruwiańczyk był legendą Bundesligi, a w szczególności Bayernu Monachium. To tam Pizarro rozegrał najwięcej spotkań i może wrócić do Bayernu w nowej roli. Jak sam przyznaje, jest to interesująca wizja.

Legenda niemieckiej piłki Claudio Pizzaro poinformował wczoraj o zakończeniu piłkarskiej kariery. Peruwiański napastnik znaczną część swojej kariery spędził grając dla Bayernu Monachium i Werderu Brema.



Niemieccy dziennikarze rozpoczęli już spekulacje na temat jego przyszłości. Rozwiał je sam zainteresowany: - Na pewno będzie to coś związanego z piłką nożną. Póki co chcę odpocząć i skupię się na spędzaniu czasu z rodziną - stwierdził Pizarro, cytowany przez "Kickera".



- Mam bardzo bardzo wiele dobrych wspomnień związanych z Werderem i Bremą. Tutaj spędziłem kilka udanych lat. Chciałbym podziękować kibicom. Bądźcie wdzięczni swojemu miastu i klubowi - dodał.



W klubie z północnej części Niemiec, Pizarro spędził ostatnie miesiące swojej kariery. Dla Werderu łącznie rozegrał w 320 spotkaniach, a dla Bayernu zagrał 327 razy.



- Nie mam do klubu żalu, o to, że ostatnio grałem mało. Pewnie wiele osób twierdziło, że powinienem już zakończyć karierę, ale ja chciałem zostać i przekazać coś innym zawodnikom. Udało się - zakończył Peruwiańczyk.





Pizarro prawdopodobnie zamieszka jednak ze swoją rodziną w Monachium. Pytany o ewentualną pracę w Bayernie stwierdził, że pomyśli o tym po wakacjach, jednak jak sam przyznał, perspektywa bycia ambasadorem klubu jest bardzo interesująca.



Napastnik w lidze niemieckiej wystąpił w 490. meczach, w których strzelił 197 goli. W momencie zakończenia kariery miał 41 lat.



