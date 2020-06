Bez zawieszonego za kartki Roberta Lewandowskiego przystępuje do spotkania z Borussią Moenchengladbach Bayern Monachium. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Borussia jest ostatnią drużyną, która zdołała pokonać Bawarczyków. Miało to miejsce 7 grudnia 2019 roku - od tamtej pory Bayern jest niepokonany w 21 spotkaniach.



Dziś drużyna Hansiego Flicka musi radzić sobie bez kilku ważnych piłkarzy. Brakować będzie przede wszystkim zawieszonych za kartki - najlepszego strzelca Roberta Lewandowskiego i najlepszego asystenta Thomasa Muellera. Z powodu kontuzji poza składem znaleźli się Thiago, Philippe Coutinho, Corentin Tolisso oraz Niklas Suele.



Szansę od pierwszej minuty dostał za to 19-letni Joshua Zirkzee, a w środku pomocy od początku zagrał Michael Cuisance, były piłkarz Borussii. Na ławce znalazł się za to Alphonso Davies.



Spotkanie koszmarnie rozpoczęło się dla jednego z wyróżniających się graczy gości. Marcus Thuram najpierw padł ofiarą ostrego faulu Jeroma Boatenga, a później bez kontaktu z rywalem nabawił się kontuzji i musiał opuścić boisko. Zmienił go Breel Embolo.

W 11. minucie po raz pierwszy groźnie zaatakował Bayern. Ivan Periszić efektownie podał klatką piersiową do Cuisence'a, a ten z woleja uderzył tuż nad poprzeczką.



Pięć minut później Borussia Moenchengladbach wpakował piłkę do bramki Manuela Neuera. Embolo prostopadle podał do Jonasa Hofmanna, a ten w sytuacji sam na sam zachował zimną krew. Miał jednak pecha - był na minimalnym spalonym i po analizie VAR sędzia zmienił swoją decyzję.



W odpowiedzi w doskonałej sytuacji znalazł się Lucas Hernandez i bez wątpienia powinien zdobyć bramkę. Lewy obrońca Bayernu uderzał z bliskiej odległości, ale Yann Sommer w niesamowity sposób obronił jego uderzenie.

Zdjęcie Joshua Zirkzee i Christoph Kramer / Alexander Hassenstein / PAP/EPA

W kolejnej akcji jeszcze gorzej spudłował Embolo, a to błyskawicznie zemściło się na Borussii. Sommer w koszmarny sposób zachował się we własnym polu karnym - podając piłkę prosto pod nogi Joshuy Zirkzee. 19-latek miał przed sobą pustą bramkę i musiał do niej trafić, co też uczynił. 1-0 dla Bayernu!



Jednak jeszcze przed przerwą Bawarczycy także sprezentowali swojemu przeciwnikowi bramkę. Po płaskim dośrodkowaniu z prawej strony Benjamin Pavard interweniował tak niefortunnie, że wpakował piłkę do własnej bramki. 1-1.





31. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-13 18:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: F. Zwayer STATYSTYKI Bayern Monachium Borussia M' Gladbach 1 1 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 6 3 Strzały na bramkę 4 2 Rzuty rożne 0 1 Faule 5 4 Spalone 2 3

Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach 1-1 - trwa II połowa



Bramki: 1-0 Zirkzee (26.), 1-1 Pavard (37. - samobójcza).



Bayern Monachium: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Cuisance, Periszić - Zirkzee.



Borussia Moenchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi (46. Jantschke), Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Hofmann - Herrmann, Stindl, Thuram (10. Embolo).

1 1 Bayern Monachium Borussia M' Gladbach Neuer Alaba Boateng Hernández Pi Kimmich Pavard Cuisance Gnabry Goretzka Periszić Zirkzee Sommer Bensebaini Elvedi Ginter Lainer Kramer Stindl Hofmann Neuhaus Herrmann Thuram SKŁADY Bayern Monachium Borussia M' Gladbach Manuel Neuer Yann Sommer David Alaba 45′ 45′ Ramy Bensebaini Jerome Boateng 46′ 46′ Nico Elvedi Lucas Hernández Pi Matthias Ginter Joshua Kimmich Stefan Lainer 37′ (samob.) 37′ (samob.) Benjamin Pavard Christoph Kramer Mickaël Cuisance Lars Stindl Serge Gnabry Jonas Hofmann Leon Goretzka Florian Neuhaus Ivan Periszić Patrick Herrmann 26′ 26′ Joshua Zirkzee 10′ 10′ Marcus Thuram REZERWOWI Sven Ulreich Tobias Sippel Álvaro Odriozola Arzallus Mamadou Doucouré Kingsley Coman 46′ 46′ Tony Jantschke Alphonso Davies Oscar Wendt Aginaga Javi Martinez László Benes Oliver Batista Meier Torben Müsel Sarpreet Singh Famana Quizera Kwasi Okyere Wriedt 10′ 10′ Breel Donald Embolo Jamal Musiala Ibrahima Traoré