Po raz pierwszy w historii Superpuchar Niemiec między Borussią Dortmund a Bayernem Monachium sędziować będzie kobieta - Bibiana Steinhaus, która prowadzi regularnie mecze w piłkarskiej Bundeslidze. Najbardziej popularna arbiter na świecie kończy karierę.

Spotkanie o Superpuchar Niemiec rozpocznie się o godz. 20.30.

Trzy lata temu na Stadionie Olimpijskim w Berlinie Steinhaus sędziowała swój pierwszy mecz w niemieckiej ekstraklasie piłkarskiej. To wydarzenie było komentowane na całym świecie.

"To była bardzo długa droga, którą musiałam przejść, by znaleźć się w tym miejscu, co jestem teraz. Chciałam wszystkim podziękować za zaufanie" - powiedziała Steinhaus, dla której będzie to ostatnie spotkanie, które poprowadzi.

Powodem odejścia na sportową emeryturę 41-letniej policjantki z Hanoweru są sprawy osobiste. W Bundeslidze pozostaje na razie jedyną kobietą, która sędziowała mecze piłkarskie.

Sześciokrotnie była wybierana sędzią roku, uczestniczyła w trzech mistrzostwach świata i Europy kobiet. Od czterech lat jest związana z innym sędzią piłkarskim, Anglikiem Howardem Webbem.

mar/ af/