Jak wynika z informacji niemieckiej prasy, rośnie rola Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Ma o tym świadczyć nowy ranking piłkarzy w kolejce do kapitańskiej opaski.

Supersnajper mistrzów Niemiec, jak wynika z publikacji "Bilda", jest coraz bardziej promowany w zespole Bayernu. Teraz, w przededniu wznowienia rozgrywek Bundesligi, trener Niko Kovacz mianował 30-latka nowym trzecim kapitanem drużyny.

W wyścigu po opaskę kapitańską palma pierwszeństwa wciąż należy do bramkarza "Bawarczyków" Niemca Manuela Neuera, a jego pierwszym zmiennikiem jest rodak Thomas Mueller.

- Trener Niko Kovacz nie mówi zbyt wiele o zmianie, a po prostu ją przeprowadza. W przerwie zimowej przebudował hierarchię w zespole FC Bayern - napisał w czołówce "Bild".

Ta decyzja wprost oznacza, że trener Bayernu coraz bardziej ufa Lewandowskiemu, włączając Polaka do absolutnie elitarnego kręgu zawodników. W przeszłości, gdy nie grali Neuer i Meuller, to kontrolę przejmowali Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels lub Jerome Boateng. W tej chwili wygląda na to, że właśnie "Lewy" wyprzedził tych zawodników w nowej bawarskiej hierarchii.

Można odnieść wrażenie, że Polak wręcz czeka na moment, kiedy będzie mu dane wyprowadzić zespół na murawę. - Jestem od kilku lat kapitanem reprezentacji Polski, dlatego mając doświadczenie mogę również pomóc Bayernowi - powiedział niedawno Lewandowski w rozmowie ze "Sport Bild".

W piątek Bayern w meczu wyjazdowym z TSG 1899 Hoffenheim rozpoczyna pogoń za Borussią Dortmund w Bundeslidze. Po pierwszej części sezonu strata "Bawarczyków" do zespołu Łukasza Piszczka wynosi sześć punktów.

AG