Bastian Schweinsteiger zrobił niespodziankę kolegom z Bayernu Monachium, w którym w przeszłości występował. Były niemiecki piłkarz gościnnie wziął udział w przeprowadzanym zdalnie z powodu koronawirusa treningu drużyny Roberta Lewandowskiego.

