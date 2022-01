Z powodu dużej liczby wykrytych przypadków COVID-19 na środowym treningu Bayernu zjawiło się zaledwie... 13 piłkarzy. Wśród tych, którzy wypadli z gry są m.in. Manuel Neuer, Alphonso Davies czy Kingsley Coman. Jakby tego było mało, dwóch piłkarzy - Eric Maxim Choupo-Moting oraz Bouna Sarr wyjechało na Puchar Narodów Afryki, a dwaj kolejni są kontuzjowani.

Julian Nagelsmann powołał dwóch 16-latków

Trener Bawarczyków, Julian Nagelsmann musi sobie poradzić z zaistniałą sytuacją i skorzystać z pomocy "zaplecza" pierwszej drużyny. Z tego powodu do treningów z pierwszym zespołem włączonych zostało dwóch... 16-latków. To Arijon Ibrahimovic oraz Paul Wanner. Zostali oni w trybie pilnym ściągnięci ze zgrupowania reprezentacji Niemiec U-16 i U-17, które odbywa się w Hiszpanii.



- Obaj są bardzo utalentowani, a na treningu zrobili świetne wrażenie - komentował ich dyspozycję podczas przedmeczowej konferencji prasowej.



Co ciekawe, gdyby któryś z nich pojawił się na murawie w piątek, pobije klubowy rekord i stanie się najmłodszym graczem, który zagrał w barwach aktualnych mistrzów Niemiec. Aktualnie dzierży go Jamal Musiala, który 20 czerwca 2020 roku wszedł na boisko mając 17 lat, 3 miesiące i 25 dni.



Bayern zagra z Borussią Moenchengladbach w piątek o 20:30.



