Arjen Robben zakończył karierę niespełna rok temu, ale już wracają do niego myśli o wznowieniu kariery. - Obecne czasy są bardzo dziwne i zawsze kiedy mówi się o wznowieniu rozgrywek myślę sobie: może teraz - powiedział Holender.

Arjen Robben zakończył karierę w lipcu 2019 roku, po niespełna 10 latach spędzonych w Bayernie Monachium. Holender zagrał dla "Die Roten" 309 spotkań, podczas których udało mu się zdobyć 144 bramki i zaliczyć 104 asysty.



Tuż przed zakończeniem kariery skrzydłowy miał jeszcze możliwość dołączenia do m.in PSV, ale wówczas odrzucał wszystkie oferty. - Na początku nie tęskniłem za piłką - stwierdził Robben cytowany przez Goal.com.



- Ale potem nadchodził okres, w którym stawałem i myślałem, że powrót do grania w piłkę nie byłby aż takim złym pomysłem - dodał.



Holender dodał, że chęć wznowienia kariery nasila się zwłaszcza teraz. - Cyklicznie powraca do mnie ta myśl. Obecne czasy są bardzo dziwne i zawsze kiedy mówi się o wznowieniu rozgrywek myślę sobie: może teraz! Ale zawsze tak jest. Jestem tylko sportowcem - stwierdził.



Były zawodnik "Die Roten" obserwuje poczynania drużyny z Bawarii, jednak jak sam przyznaje, nie jest w stanie pojawiać się na każdym spotkaniu. Robben w czasie swojego pobytu w Niemczech zdobył osiem tytułów mistrzowskich i raz sięgnął po puchar Ligi Mistrzów.



PA



Zdjęcie Robert Lewandowski i Arjen Robben / SVEN HOPPE / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

