Bayern Monachium. Alphonso Davies wznowił treningi na murawie

Dobre wieści płyną z obozu Bayernu Monachium. Lewy defensor mistrzów Niemiec - Alphonso Davies - wkracza powoli w ostatni etap rehabilitacji po kontuzji kostki i wznowił już treningi na murawie.

Klub poinformował, że Davies pojawił się na jednym z boisk w ośrodku treningowym Bayernu już w poniedziałek i odbył luźną przebieżkę. We wtorek przyszedł czas na kolejne zajęcia biegowe i koordynacyjne.



20-latek wypadł z gry dokładnie miesiąc temu - 24 października. Kontuzji nabawił się już w trzeciej minucie meczu z Eintrachtem Frankfurt.



Szczegółowe badania wykazały uszkodzenie więzadeł w prawej stopie.



- Jedno z więzadeł jest zerwane, drugie częściowo zerwane. Czeka go przerwa od sześciu do ośmiu tygodni - tłumaczył wówczas trener Bayernu Hansi Flick.



Oznacza to, że na powrót Daviesa do gry kibice "Die Roten" będą musieli czekać jeszcze kolejny miesiąc.



TB



