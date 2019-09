Bayern Monachium podejmuje 1. FC Koeln w meczu piątej kolejki Bundesligi. Gwiazda Bawarczyków - Robert Lewandowski chce uciec rywalom w klasyfikacji najlepszych strzelców. Śledź przebieg spotkania z Interią!

"Lewy" jest w świetnej formie. W piątek odebrał nagrodę dla piłkarza sierpnia w Bundeslidze. W obecnym sezonie strzelał w każdym meczu niemieckiej ekstraklasy i ma na koncie już siedem bramek.

Mistrzowie Niemiec są zdecydowanymi faworytami - z 10 ostatnich spotkań wygrali dziewięć, a raz był remis. Klub z Kolonii nie pokonał Bayernu od 2011 roku.

Bayern szybko wypracował sytuację bramkową. Benjamin Pavard wstrzelił piłkę w pole bramkowe, ale "Lewemu" nie udało się dostawić nogi, by trafić do pustej siatki. Jednak już minutę później polski napastnik zakończył kontrę celnym strzałem, dzięki któremu Bayern objął prowadzenie. Asystę zaliczył Philippe Coutinho, a Lewandowski trafił do siatki w sytuacji sam na sam. Próbował jeszcze interweniować spóźniony obrońca, ale futbolówka wpadła do bramki nad Timem Hornem.

Bawarczycy przycisnęli, ale seria rzutów rożnych nie przyniosła efektów. W 9. minucie "Lewy" dostał dobre podanie w polu karnym od Corentina Tolisso, jednak źle przyjął piłkę. Aktywny w ofensywie starał się być Ivan Periszić, lecz dwukrotnie w odstępie kilku minut dał się złapać w pułapkę ofsajdową. Gdy kończył się pierwszy kwadrans, Coutinho obił słupek z rzutu wolnego. Dobijał Lewandowski, lecz obrońca zablokował strzał i skończyło się rzutem rożnym.

Bayern Monachium - 1. FC Koeln 1-0 - trwa I połowa

1-0 Robert Lewandowski (3.)

5. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-09-21 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: P. Ittrich 1 0 Bayern Monachium 1. FC Koeln Neuer Boateng Hernández Pi Kimmich Pavard Süle Coutinho Gnabry Periszić Tolisso Lewandowski Horn Bornauw Czichos Ehizibue Drexler Hector Höger Kainz Schindler Skhiri Córdoba Copete SKŁADY Bayern Monachium 1. FC Koeln Manuel Neuer Timo Horn Jerome Boateng Sebastiaan Bornauw Lucas Hernández Pi Rafael Czichos Joshua Kimmich Kingsley Ehizibue Benjamin Pavard Dominick Drexler Niklas Süle Jonas Hector Philippe Coutinho Marco Höger Serge Gnabry Florian Kainz Ivan Periszić Kingsley Schindler Corentin Tolisso Ellyes Skhiri 3′ 3′ Robert Lewandowski Jhon Andrés Córdoba Copete REZERWOWI Sven Ulreich Thomas Kessler Lars Lukas Mai Matthias Bader Mickaël Cuisance Jorge Meré Pérez Alphonso Davies Lasse Sobiech Aginaga Javi Martinez Niklas Hauptmann Alcantara Thiago Marcel Risse Kingsley Coman Louis Schaub Thomas Mueller Anthony Modeste Joshua Zirkzee Simon Terodde

STATYSTYKI Bayern Monachium 1. FC Koeln 1 0 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 8 0 Strzały na bramkę 3 0 Rzuty rożne 6 0 Faule 1 6 Spalone 2 1