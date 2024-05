Bayern miał zaskakującego kandydata. Interweniował właściciel klubu, to koniec

Zmagania we wszystkich najważniejszych europejskich ligach nieubłaganie zmierzają ku końcowi . Znamy już między innymi nowego mistrza Niemiec. Po wielu latach dominacji Bayernu Monachium , u naszych zachodnich sąsiadów wreszcie po trofeum sięgnął inny klub. Rozgrywki szturmem wziął Bayer Leverkusen. Podopieczni Xabiego Alonso nie przegrali jak na razie choćby jednego meczu i są na dobrej drodze, by na zawsze zapisać się w historii Bundesligi oraz całego światowego futbolu. Z zazdrością spoglądają na nich kibice w Bawarii.

Klub urzędujący w Allianz Arenie przeżywa obecnie kryzys. Brak choćby jednego znaczącego sukcesu w sezonie 2023/24 to jedno. Gorzej sytuacja wygląda jeśli spojrzymy na ławkę trenerską zespołu. Już niebawem z drużyną pożegna się Thomas Tuchel . Po oficjalnym oświadczeniu fani "Die Roten" byli w miarę szczęśliwi, bo spodziewali się mocnego następcy . Problem jednak w tym, że od momentu ogłoszenia rozstania z Niemcem, Bayern wciąż nie znalazł choćby jednego odpowiedniego kandydata chętnego do pracy z zespołem.

Kolejni trenerzy odmawiają Bayernowi. Sytuacja robi się coraz gorsza

Xabi Alonso ? Po fantastycznym sezonie nie zamierza ruszać się z Leverkusen i w przyszłości kusi go objęcie Realu Madryt po Carlo Ancelottim. Bayernowi odmówił również Julian Nagelsman, przedłużając umowę z niemiecką federacją. Przejście do Monachium nie skusiło nawet Ralfa Rangnicka . 65-latek całkowicie skupia się na reprezentacji Austrii i nadchodzącym Euro 2024.

Na liście potencjalnych trenerów Bayernu zaczynają pojawiać się w związku z tym coraz bardziej szokujące nazwiska. Do nowych wieści dotarł "Sportbild". Według niemieckich dziennikarzy, działacze wielokrotnych mistrzów Niemiec zgłosili się do Crystal Palace, bo chcieli "wyciągnąć" z tego klubu Olivera Glasnera. Do poważnych negocjacji z trenerem jednak nie dojdzie.