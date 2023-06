Bayern miał problem z Lewandowskim, a tu niespodzianka. Zaskakujący ruch

Bayern Monachium miał w minionym sezonie ogromne problemy z tym, by zastąpić Roberta Lewandowskiego, który przeniósł się do FC Barcelona. Teraz mistrzowie Niemiec szukają remedium na swoje bolączki. W tym celu zdecydowali się na zaskakujący ruch, zwracając swój wzrok w stronę portugalskiego napastnika Goncalo Ramosa. Wszystko wskazuje na to, że Bayern stoczy bój o transfer 22-latka z Manchesterem United, Tottenhamem oraz PSG. Czy piłkarz Benfiki zastąpi "Lewego"?