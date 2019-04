Bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer niespodziewanie zwołał konferencję prasową, która rozpocznie się w środę o godzinie 12. Na razie nie wiadomo, czego dotyczyć będzie konferencja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TOP 5 interwencji bramkarskich w 29. kolejce Bundesligi (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Temat konferencji jest owiany tajemnicą, ale zagraniczne media natychmiast podjęły spekulacje. Mało kto spodziewa się, by 33-letni bramkarz miał zamiar tak szybko kończyć karierę, czy nawet wyznaczać datę przejścia na emeryturę.



Reklama

O wiele bardziej prawdopodobna wydaje się rezygnacja Neuera z gry w narodowych barwach. Zwłaszcza, że niemieckie media dość mocno naciskają na to, by numerem jeden w bramce niemieckiej kadry został Marc-Andre ter Stegen, rozgrywający znakomity sezon w barwach FC Barcelona. Neuer cieszy się jednak pełnym zaufaniem selekcjonera Joachima Loewa i bronił we wszystkich jesiennych meczach Ligi Narodów.

Inna wersja przypuszcza, że 33-letni bramkarz zamierza porozmawiać z dziennikarzami na temat swojej kontuzji i walki o mistrzostwo Niemiec w ostatnich kolejkach. Byłoby to o tyle niecodzienne, że klub poinformował już, że Neuer doznał urazu włókien mięśniowych w łydce i będzie pauzował około dwóch tygodni.

Kontuzje w ostatnim czasie nie mają litości dla bramkarza Bayernu. Tylko w 2019 roku Neuer stracił już pięć spotkań wskutek dwóch różnych urazów, a uraz łydki jest już trzecią kontuzją w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Z uwagi na poważne kontuzje Neuer stracił też cały sezon 2017/18.

W narodowych barwach 33-letni golkiper wystąpił dotychczas 86 razy. Był kapitanem drużyny, która w 2014 roku sięgnęła po mistrzostwo świata. Rok wcześniej wygrał Ligę Mistrzów z drużyną Bayernu.



Początek konferencji prasowej zaplanowany jest na środę na godzinę 12. Będzie ona transmitowana na żywo w serwisie YouTube.

Bundesligi: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

WG