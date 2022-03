O nowej umowie Lewandowskiego mówi się coraz głośniej. Obecna obowiązuje do czerwca 2023 r., ale coraz więcej klubów zaczyna interesować się Polakiem. Wśród nich są Real Madryt, Paris Saint Germain i Manchester United.

Pierwszeństwo ma jednak Bayern, ponieważ Polak - przynajmniej oficjalnie - do 1 stycznia 2023 r. nie może negocjować kontraktu z żadnym innym klubem. Tyle tylko, że Bayern na razie też nie przedstawił Polakowi żadnej oferty.

Do tej pory Niemcy przygotowywali sobie pozycję negocjacyjną. Pojawiały się informacje o zainteresowaniu Bawarczyków Erlingiem Haalandem z Borussii Dortmund, ale ten argument wypada Bayernowi z ręki, ponieważ jest już niemal pewne, że Norweg trafi do Manchesteru City.

Reklama

W tej sytuacji mistrzowie Niemiec zabrali się za przygotowywanie oferty dla Polaka. Jego menedżer do Monachium ma przyjechać wiosną, ale już pojawiają się przecieki w sprawie nowej umowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu Bayern – FC Salzburg: Będziemy jeszcze mocniejsi. WIDEO Polsat Sport

Według "Bilda" Bayern ma już wstępną umowę dla Polaka, zgodnie z którą "Lewy" ma przedłużyć umowę do czerwca 2025 r. Nowa miałaby obowiązywać od 1 czerwca 2022 r., a Polak łącznie otrzymałby 85 mln euro plus bonusy, co oznaczałoby, że rocznie jego pensa mogłaby przebić 30 mln euro ( obecnie zarabia ok. 24 mln euro rocznie )!

Bayern Monachium - Union Berlin. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Polak w oficjalnych wypowiedziach delikatnie popędza szefostwo Bayernu, ale przede wszystkim przygotowuje sobie mocną pozycję negocjacyjną... kolejnymi bramkami. W Bundeslidze zdobył 29 goli w 26 spotkaniach, jest liderem klasyfikacji i pewnie podąża po kolejny tytuł króla strzelców. Z kolei w Lidze Mistrzów do siatki trafił 23 razy w ośmiu spotkaniach, a w 1/8 finału ustrzelił hattrick w spotkaniu z RB Salzburg.

Dorobek strzelecki Lewandowski może poprawić w najbliższym meczu z Unionem Berlin. Spotkanie Bayern Monachium - Union Berlin w sobotę o godz. 18.30. Transmisja w Viaplay, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ