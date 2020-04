Leroy Sane od miesięcy łączony jest z Bayernem Monachium, a teraz jego transfer próbuje przyspieszyć agent. - Mamy wiele ofert, ale to z Bayernem Sane chciałby wygrać Ligę Mistrzów - mówi menedżer Damir Smoljan w "Sport Bild".

Rozmowy Niemców z 24-letnim skrzydłowym trwają od dłuższego czasu, a wszystko dzieje się za przyzwoleniem Manchesteru City.

- Wspólnie zastanawiamy się nad jak najlepszym rozwiązaniem. Kontraktowały się z nami topowe kluby z całego świata, ale najwyżej na liście jest Bayern - podkreśla Smoljan.

Czy to oznacza, że w przyszłości Robert Lewandowski będzie zdobywał bramki po podaniach niemieckiego pomocnika? Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ Sane umowę z Anglikami ma do czerwca przyszłego roku. Tymczasem Bawarczycy widzieliby go u siebie już latem. Co więcej, takie rozwiązanie interesuje również zawodnika.

- Bayern to jedyny niemiecki klub, który bierze pod uwagę Sane. Tam widzi warunki do osiągnięcia swojego najważniejszego celu, czyli wygrania Ligi Mistrzów - podkreśla agent zawodnika urodzonego w niemieckim Essen.

Sane w 2016 roku przeniósł się do Manchesteru City z Schalke, a Anglicy zapłacili za niego 50 milionów euro.

