Bezpośrednio po tym jak z Monachium wyprowadził się Robert Lewandowski, Bayern nie zdecydował się na ściągnięcie następcy swojego najlepszego strzelca z ostatnich lat. Co prawda na Allianz Arena trafił Sadio Mane , ale trudno uważać Senegalczyka za klasyczną "dziewiątkę". Jedyną taką pozostał więc Eric Maxim Choupo-Moting. Kameruńczyk zdobył w tym sezonie 17 goli, ale stracił sporo spotkań z powodu urazów. Kontuzja wykluczyła go także z niezwykle ważnego dla Bayernu pierwszego meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City, stawiając Thomasa Tuchela w trudnej sytuacji.

Bundesliga. Bayern zabezpieczył 100 milionów euro na transfer napastnika

Według Floriana Plettenberga ma to wpływ na postrzeganie kadrowej sytuacji zespołu przez władze klubu. Choupo-Moting ma z Bayernem kontrakt ważny do czerwca 2024 roku, ale jego przełożeni mieli stracić wiarę, że będzie on w stanie przez cały sezon być wartością dodaną dla drużyny. Stąd zdecydowanie o pozyskaniu napastnika już w przerwie między sezonami.