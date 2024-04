Problemy finansowe FC Barcelona to temat doskonale znany kibicom piłki nożnej. Klub ze stolicy Katalonii musi liczyć się z każdym wydanym euro, a przede wszystkim unikać finansowych wpadek. Taką byłoby z pewnością odejście Ronalda Araujo za darmo. A taka możliwość się pojawiła, co skrzętnie zauważyli dziennikarze. Chrapkę na tego gracza ma Bayern Monachium, a "Bild" sugeruje, że w najbliższym okienku transferowym może go kupić w "promocyjnej" cenie.