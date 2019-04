Bayern. Juventus i PSG zainteresowane Boatengiem

Odejście Jerome Boatenga z Bayernu Monachium jest już niemal pewne. Obrońca pragnie dołączyć do innego klubu z europejskiego topu, a zainteresowane zatrudnieniem Niemca są Juventus Turyn i Paris Saint-Germain.

Bayern wyraźnie dąży do odmłodzenia kadry, czego efektem są transfery, które dojdą do skutku latem. Do publicznej wiadomości zostały podane już informacje o osiągnięciu porozumienia z Lucasem Hernandezem i Benjaminem Pavardem.



Obaj zawodnicy mogą występować zarówno na bokach, jak i na środku obrony. Niemal pewne jest, że miejsce na środku defensywy zwolnić będzie musiał Jerome Boateng, z którego nie tak dawno zrezygnował selekcjoner reprezentacji Niemiec, Joachim Loew. Teraz piłkarz jest także na ostatniej prostej, by opuścić Bayern.

Co ciekawe 31-letni obrońca już latem zeszłego roku chciał odejść z bawarskiego klubu, twierdząc, że osiągnął już w nim wszystko, co było do osiągnięcia. Wówczas był już nawet po słowie z PSG, z którym ustalił warunki indywidualnego kontraktu. Wówczas Bayern postawił weto, ale według relacji niemieckich mediów Boateng w rozmowie z Julianem Draxlerem, niemieckim piłkarzem PSG, stwierdził, że jego zdaniem porozumienie między nim a PSG jest wciąż aktualne.

Innym klubem, który miałby być zainteresowany sprowadzeniem stopera, jest, zdaniem "Bilda", Juventus Turyn. Włoski klub będzie starał się wypełnić lukę po kończącym karierę Andrei Barzaglim.

Boateng w trwającym sezonie wystąpił w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Nie strzelił żadnego gola, ale zanotował dwie asysty.

