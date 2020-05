Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium Joshua Zirkzee odpowiedział na zarzuty, stawiane mu przez niemieckich dziennikarzy. Stwierdził, że były one przesadzone i zmotywowały go do jeszcze cięższej pracy.

Nastoletni brylant Bayernu Monachium przekonał się na własnej skórze, jak wielka jest siła mediów.

Pod koniec kwietnia "Bild" pisał o jego rażącej nieskuteczności podczas jednego z treningów, zarzucając przy tym 18-latkowi brak motywacji oraz postawę pełną przygnębienia.

W tym samym tekście o dwa lata starszy Fiete Arp został przedstawiony jako dobrze nastawiony do pracy piłkarz, który na treningu nie miał problemów z trafianiem do siatki.

Zirkzee postanowił przerwać milczenie i odpowiedział na zarzuty stawiane przez dziennikarzy "Bilda".

- Myślę, że to trochę za dużo i było to niepotrzebne. Każdemu może przydarzyć się trening, podczas którego zdobędzie mniej bramek. Czy ciągle muszę chodzić uśmiechnięty? - pyta 18-latek na łamach "De Telegraaf".