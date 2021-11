26-letniemu zawodnikowi po sezonie kończy się kontrakt z Bawarczykami, a to oznacza, że od stycznia będzie mógł już związać się z innym klubem.

Mistrzowie Niemiec chcą jednak za wszelką cenę zatrzymać obrońcę i są gotowi płacić mu nawet 10 milionów euro rocznie.





As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Robert Lewandowski 54% Wojciech Nowicki 46%

głosów: 3772

Süle w Bayernie występuje od połowy 2017 roku, gdy trafił tam z Hoffenheim za 20 mln euro.



W tym czasie został z monachijczykami cztery razy mistrzem Niemiec i cztery razy zdobył Superpuchar Niemiec. Poza tym dwa razy wywalczył Puchar Niemiec, a przede wszystkim wygrał Ligę mistrzów i klubowe mistrzostwa świata.



26-letni zawodnik w obecnych rozgrywkach wystąpił w 17 meczach i zaliczył asystę.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi

Reklama

Zdjęcie Niklas Süle (z prawej) w walce z Luukiem de Jongem / AFP

Pawo

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!