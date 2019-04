Prezydent Bayernu Monachium Uli Hoeness zdradził, że jego największym marzeniem jest pozyskanie Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem żadnego klubu nie stać na zakup 20-letniego Francuza.

Nadchodzące okienko transferowe będzie kluczowe dla przyszłości Bayernu Monachium. Klub wzmocnił już linię defensywy transferami Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza, ale kluczowe wydaje się zastąpienie duetu skrzydłowych Franck Ribery - Arjen Robben.

Szef Bayernu Uli Hoeness nie ukrywa, kogo najchętniej widziałby w swojej drużynie.



- Chciałbym kupić Mbappe natychmiast. To wspaniały zawodnik. Tylko, że nie stać nas na niego - powiedział prezydent Bayernu w rozmowie z niemiecką agencją prasową.

- Nie chodzi nawet o to, czy Mbappe jest warty tyle, ile PSG za niego chce. Pytanie, czy ktokolwiek może sobie pozwolić na sprowadzenie go bez popadania w kłopoty finansowe? - pytał Hoeness.

Były mistrz świata i Europy z reprezentacją Niemiec przyznał też, że jest zdziwiony krytyką, jaka spotkała Bayern po ujawnieniu, że Lucas Hernandez kosztował Bawarczyków aż 80 mln euro.

- Niedawno mówiono, że przez ostrożną politykę transferową nie jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi drużynami z Anglii, Hiszpanii i Paris Saint-Germain. Kiedy już wydaliśmy dużo pieniędzy, ludzie pytają, jak można było to zrobić. Czy ci ludzie płakaliby także, gdybyśmy kupili Mbappe? Czas na to, by Bayern wyciągnął swoje ciężko zarobione pieniądze i stworzył nowy, młody zespół - zakończył Hoeness.

Mbappe w trwającym sezonie jest liderem PSG, posyłając w cień samego Neymara. W 39 spotkaniach francuski napastnik strzelił 33 gole i zaliczył 17 asyst.



