- Rozegraliśmy dobre spotkanie, kontrolowaliśmy jego przebieg, mieliśmy wiele okazji - tak napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski skomentował w wywiadzie dla stacji Eleven Sports remis z Herthą Berlin 2-2 w pierwszym meczu nowego sezonu Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Hertha Berlin 2-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga - zobacz terminarz

Reklama

"Lewy" rozegrał bardzo dobry mecz i strzelił oba gole dla Bayernu, ale nie wystarczyły do zwycięstwa. Bawarczycy pierwsi objęli prowadzenie, ale chwila rozkojarzenia kosztowała faworytów utratę dwóch goli w ciągu niespełna trzech minut. Remis uratował mistrzom Niemiec Lewandowski, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na nim samym.

- Straciliśmy przypadkową bramkę i po niej byliśmy jeszcze przez parę minut w szoku, bo po chwili straciliśmy kolejną. Szkoda, bo tak naprawdę to dobrze graliśmy, stwarzaliśmy dobre sytuacje. Może to ostatnie podanie jeszcze nie funkcjonowało tak idealnie, ale to jest dopiero początek sezonu. Szkoda, bo powinniśmy wygrać, a mamy tylko punkt - powiedział Lewandowski.

- Szkoda, że zabrakło tej jednej bramki, bo zasługiwaliśmy na zwycięstwo - dodał.

"Lewy" wielokrotnie krytykował szefów Bayernu za bierność na rynku transferowym, ale w ostatnich dniach ruszyła ofensywa transferowa mistrza Niemiec. Do wypożyczonego z Interu Mediolan - Ivana Periszicia dołączyć ma gracz Barcelony - Philippe Coutinho. W piątek potwierdził to Guillermo Amor, jeden z dyrektorów w katalońskiego klubu.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

- Czy jestem zadowolony z transferów? Tak na sto procent będę mógł to powiedzieć dopiero 2 września, gdy zamknie się okienko transferowe. Teraz mogę powiedzieć, że to są transfery, które na pewno nam pomogą, bo dwóch-trzech zawodników czasami robi dużą różnicę, jeśli chodzi o cały sezon, a meczów mamy naprawdę dużo. Jestem więc już o to spokojny i wydaje mi się, że teraz w spokoju możemy się już skupić na treningach i meczach - powiedział "Lewy".

W piątkowym meczu, obok "Lewego" na wyróżnienie zasłużył Serge Gnabry. - Miał trochę przestrzeni, mógł się rozpędzić i wykorzystać wolne pole - skomentował polski napastnik.

- Najważniejsze, żeby wykorzystać słabość przeciwnika w pewnych momentach. Dzisiaj zabrakło nam tej kropki nad "i" żeby strzelić gola i móc powiedzieć, że zdecydowanie zasłużyliśmy na zwycięstwo - dodał Lewandowski.

MZ

1. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-08-16 20:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 75000 | Arbiter: H. Osmers Bayern Monachium Hertha Berlin 2 2 DO PRZERWY 1-2 R. Lewandowski 24',60' D. Lukebakio 36' M. Grujić 38'

2 2 Bayern Monachium Hertha Berlin Neuer Alaba Kimmich Pavard Süle Gnabry Thiago Tolisso Lewandowski 2 Coman Mueller Jarstein Klünter Mittelstädt Rekik Stark Lukebakio Darida Duda Grujić Leckie Ibiszević SKŁADY Bayern Monachium Hertha Berlin Manuel Neuer Rune Allmenning Jarstein David Alaba Lukas Klünter Joshua Kimmich 90′ 90′ Maximilian Mittelstädt 75′ 75′ Benjamin Pavard Karim Rekik Niklas Süle Niklas Stark 87′ 87′ Serge Gnabry 36′ 36′ 68′ 68′ Dodi Lukebakio Alcantara Thiago 17′ 17′ Vladimir Darida Corentin Tolisso 78′ 78′ Ondrej Duda 24′, 60′ (k.) 24′, 60′ (k.) 76′ 76′ Robert Lewandowski 38′ 38′ 58′ 58′ Marko Grujić Kingsley Coman Mathew Leckie 71′ 71′ 85′ 85′ Thomas Mueller 63′ 63′ Vedad Ibiszević REZERWOWI Sven Ulreich Thomas Kraft Jerome Boateng Jordan Torunarigha Lucas Hernández Pi 63′ 63′ Alexander Esswein Lars Lukas Mai Sidney Friede 87′ 87′ Alphonso Davies Salomon Kalou 85′ 85′ Renato Sanches Eduard Löwen Sarpeet Singh 78′ 78′ Per Ciljan Skjelbred Paul Will Pascal Köpke Kwasi Okyere Wriedt 68′ 68′ Davie Selke