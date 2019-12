Bayern Monachium rozgromił w sobotę Werder Brema 6-1, ale nie popis Philippe Coutinho i Roberta Lewandowskiego odbił się szerokim echem. Media za naszą zachodnią granicą rozpisują się o awanturze między Joshuą Kimmichem i Jeromem Boatengiem. Na ten temat wypowiedział się trener Bawarczyków Hansi Flick.

Do awantury między Kimmichem i Boatengiem doszło po zakończeniu pierwszej połowy. Prawdopodobnie przyczyną kłótni była sytuacja z 24. minuty, kiedy to Bayern stracił gola. Bierność Boatenga wykorzystał Milot Rashica i kapitalnym strzałem zmusił do kapitulacji Manuela Neuera. "Bild" pytał Kimmicha o przyczynę, ale ten nie chciał tego komentować.



Bawarczycy schodzili jednak na przerwę prowadząc 2-1 za sprawą Philippe Coutinho i Roberta Lewandowskiego. To wcale nie uspokoiło Kimmicha, który wdał się w sprzeczkę z Boatengiem. Omal nie doszło między nimi do bójki. Do akcji wkroczył David Alaba i rozdzielił kolegów.



Kłótnia z Kimmichem najwyraźniej nie spodobała się trenerowi Flickowi. Boateng na druga połowę już z nie wyszedł. Zastąpił go Ivan Periszić.