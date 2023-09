Bayern gubił punkty w hicie. Następca Lewandowskiego ruszył na ratunek

Pierwsze rozstrzygnięcie związane z szóstą serią gier w niemieckiej ekstraklasie nadeszło jeszcze w piątek, kiedy to Borussia Dortmund ograła TSG Hoffenheim 3:1. Potem, już w sobotę 30 września, nie zawodziły inne ekipy z czołówki - Bayer gładko, bo 3:0, wygrał z Mainz, natomiast VfB Stuttgart zatriumfowało nad 1. FC Koeln 2-0.

Bayern musiał gonić wynik w meczu z Lipskiem. Szalony hit w Saksonii

Rezultat został bowiem otworzony przez Loisa Opendę w 20. minucie potyczki - i "Byki" nie czekały długo na to, by znów pognębić Svena Ulreicha, bo już sześć minut później do siatki trafił Castello Lukeba, któremu asystował... nie kto inny jak Openda.