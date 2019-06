Franz Beckenbauer, legenda Bayernu Monachium, wyraziła życzenie, żeby Juergen Klopp został w przyszłości trenem monachijskiego klubu.

"Nie chcę niczego więcej, jak pewnego dnia zobaczyć Kloppa w Bayernie" - powiedział Beckenbauer, cytowany przez niemiecki tabloid "Bild".

"Juergen wniósł nowy rodzaj futbolu do Niemiec, a to, co zaczął w Dortmundzie, udoskonalił w Liverpoolu" - dodał.

Beckenbauer wywalczył z Bayernem pięć tytułów mistrzowskich jako piłkarz i trener.

"Lubię Franza i on mnie lubi, mam jednak długoterminowy kontrakt z Liverpoolem" - odpowiedział Klopp. Jego umowa z "The Reds" obowiązuje do 2022 roku.

"Zarówno Bayern jak i Borussia mają bardzo dobrych szkoleniowców, a co będzie za pięć lat albo później tego nie wiem" - stwierdził.

