20-letni zawodnik Bayernu Monachium Chris Richards został ochrzczony w jeziorze, dzięki czemu dołączył do kościoła Hillsong - informuje "Bild".

Richards został włączony do kadry mistrza Niemiec zgłoszonej do rozgrywek w Lidze Mistrzów w miejsce kontuzjowanego Benjamina Pavarda.



Młody obrońca przeszedł już dwa testy na obecność koronawirusa i po otrzymaniu negatywnych wyników mógł dołączyć do treningów z resztą drużyny.



To jednak nie jedyne ważne wydarzenie w jego życiu. 20-latek zdecydował się także na dołączenie do kościoła Hillsong i przyjął chrzest w jednym z bawarskich jezior.



Ceremonię poprowadził miejscowy pastor Jan Kohler, który przyjaźni się z Davidem Alabą. Austriacki defensor także czynnie uczestniczy w życiu kościoła Hillsong, biorąc udział w nabożeństwach.



Bayern przygotowuje się obecnie do rewanżowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea, które odbędzie się w sobotę 8 sierpnia.

TB

