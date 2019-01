Javi Martinez jeszcze do niedawna był liderem listy najdroższych transferów Bayernu Monachium, a teraz może wrócić do Athletic Bilbao. Dyrektor sportowy klubu z Kraju Basków - Rafael Alkorta wyjawił, że chce sprowadzić 30-letniego pomocnika.

Hiszpański pomocnik trafił do Bayernu latem 2012 roku. Klub z Monachium zapłacił Athletic Bilbao 40 mln euro. Była to wówczas rekordowa kwota za transfer w Bundeslidze.



Od tego czasu rozegrał w Bayernie 198 meczów we wszystkich rozgrywkach (10 goli i 9 asyst). W obecnym sezonie nie dostaje wielu okazji do gry. Wystąpił w zaledwie 10 meczach ligowych, z których tylko w sześciu w pełnym wymiarze czasowym. Siedmiokrotnie zabrakło go nawet w kadrze meczowej. Trener Niko Kovacz wystawia w środku pola Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę.



Athletic zajmuje dopiero 17. pozycję w tabeli Primera Division po 18 kolejkach. Alkorta przyznał, że zespół trzeba wzmocnić w zimowym okienku transferowym. - Jesteśmy zainteresowani transferami Javiego Martineza, Andera Herrery i Fernando Llorente - powiedział.

Umowa Martineza z Bayernem wygaśnie dopiero w 2021 roku.



