Bayer Leverkusen i Chelsea ustaliły kwotę za Kaia Havertza. Będzie rekord

Kai Havertz jest bardzo blisko transferu z Bayeru Leverkusen do Chelsea. Oba kluby doszły do porozumienia w sprawie kwoty, "Aptekarze" za pomocnika dostaną 80 milionów euro plus 20 w bonusach.

"The Blues" od kilku tygodni prowadzili negocjacje z niemieckim klubie dotyczące pozyskania 21-latka i wygląda na to, że w końcu udało im się dopiąć swego.

Havertz dołączy do Chelsea najszybciej jak to będzie możliwe, żeby przejść jeszcze testy medyczne, a teraz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec przed meczami Ligi Narodów.



Łącznię z bonusami będzie to największy transfer Chelsea w historii. Do tej pory palmę pierwszeństwa dzierży Kepa Arrizabalaga, który w 2018 roku trafił na Stamford Bridge za 80 milionów euro.



Mimo dopiero 21 lat Havertz zdążył rozegrać w Bundeslidze 118 meczów, strzelając 36 goli i zaliczając 25 asyst.



Reprezentant Niemiec będzie siódmym nabytkiem "The Blues" w tym okienku. Wcześniej zostali nimi: Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr and Xavier Mbuyamba.