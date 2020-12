Bayer Leverkusen - Bayern Monachium w 13. kolejce Bundesligi. Mecz trwa

Na zakończenie tegorocznej fazy zmagań w Bundeslidze trafił nam się hit rundy jesiennej! Bayer Leverkusen podejmuje Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w wyjściowym składzie. Dołącz do relacji live i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem roku 2020 w plebiscycie FIFA The Best INTERIA.TV

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Stawką spotkania jest fotel lidera. Gospodarzom do realizacji celu wystarczy remis. Tabelę otwiera Bayer Leverkusen, a trzeci Bayern Monachium traci do niego punkt.

Dla Roberta Lewandowskiego to pierwszy występ po czwartkowej ceremonii ogłoszenia zwycięzcy plebiscytu FIFA The Best. W jej kulminacyjnym momencie Polak został ogłoszony najlepszym piłkarzem świata 2020 roku. Czy zasadność tak wielkiego wyróżnienia potwierdzi dzisiaj?



Zadanie jest nie lada trudne. "Aptekarze" to w tym sezonie jedyny zespół Bundesligi, który nie zaznał jeszcze porażki. W trzech ostatnich kolejkach zanotowali komplet punktów, zdobywając w sumie 11 bramek.





Gospodarzom do otwarcia wyniku wystarczył ledwie kwadrans. Po krótko rozegranym rzucie rożnym potężnie z woleja uderzył Schick i zrobiło się 1-0. Neuer nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję.



Jeszcze przed upływem półgodziny gry ten sam zawodnik skierował piłkę do bramki Bawarczyków po raz kolejny. Tym razem mistrzów Niemiec uratował jednak VAR. Analiza wideo pozwoliła dostrzec, że Czech był na pozycji spalonej.





Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 1-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Schick (14.)



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

13. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-19 18:30 | Stadion: BayArena | Arbiter: Felix Zwayer STATYSTYKI Bayer 04 Leverkusen Bayern Monachium 1 0 Posiadanie piłki 53,6% 46,4% Strzały 4 1 Rzuty rożne 1 2 Faule 2 1

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!