- Bayer gra ostatnio bardzo dobrze, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Jutro interesują nas tylko trzy punkty i powrót na pierwsze miejsce - zapowiedział Robert Lewandowski przed jutrzejszym meczem z Bayerem Leverkusen. Napastnik "Die Roten" odniósł się również do najlepszych momentów 2020 roku oraz odebrania nagrody piłkarza roku FIFA.

Bayern Monachium zgubił w ostatnim czasie punkty po remisach z Unionem Berlin i RB Lipsk. Drużyna Hansiego Flicka ma jednak szansę powrócić na czoło tabeli. Aby tak się stało Bawarczycy muszą jednak pokonać dobrze spisujący się w tym sezonie Bayer Leverkusen.



- Ich miejsce w tabeli nie jest przypadkowe. Bayer gra ostatnio bardzo dobrze, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Jutro interesują nas tylko trzy punkty i powrót na pierwsze miejsce - powiedział Robert Lewandowski na przedmeczowej konferencji pasowej.



- Ostatnio nie prezentowaliśmy się z najlepszej strony. Jutro zagramy ostatnie spotkanie w tym roku i potem czeka nas krótka przerwa. Teraz pozostajemy skupieni, mamy drużynę z naprawdę silną mentalnością - dodał.



Tegoroczny terminarz zdecydowanie nie rozpieszcza graczy "Die Roten". Piłkarze Bayernu łączą grę na wszystkich możliwych frontach, a dodatkowo spora część drużyny to czołowe postacie narodowych reprezentacji.



- Ten rok był istnym ciężarem dla każdego zespołu, jednak byliśmy na to przygotowani. Jutro będzie natomiast gaz i damy z siebie 100 proc. - zapewnił atakujący Bayernu.



Niemieccy dziennikarze nie mogli również odpuścić pytań o indywidulane wyróżnienie "Lewego" i zdobycie przez niego tytułu piłkarza roku FIFA.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać tak ważną nagrodę. Według mnie ten tytuł należy się również całej drużynie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nadal jesteśmy w grze. Patrzymy do przodu, na to co jeszcze możemy wygrać - stwierdził "Lewy".



Lewandowski musiał także zmierzyć się z ciężkim pytaniem o swój najlepszy moment w 2020 roku.



- Na pewno były to 4 cztery bramki w grupowym meczu Ligi Mistrzów (przeciwko Crvenie) i Bundeslidze (starcie z Herthą Berlin). Bardzo dobrze wspominam również trzy trafienia z Schalke. Oczywiście cała nasza przygoda w Lizbonie była naprawdę wyjątkowym czasem. W tak trudnym roku było jeszcze kilka miłych chwil. Tamten sezon był spektakularny - powiedział Lewandowski.

Bayern oprócz Ligi Mistrzów sięgnął również po tytuł mistrza Bundesligi, puchar i superpuchar Niemiec, a także superpuchar Europy. Bawarczycy również w tym roku zaliczani są do grona faworytów. Ich pozycja będzie jednak o wiele mocniejsza jeżeli uda im się pokonać Bayer i zakończyć 2020 rok jako lider ligi niemieckiej.



Początek meczu z Bayerem już jutro (19.12) o godzinie 18:30. Spotkanie transmitować będzie stacja Eleven Sports 1, a relację tekstową z tego starcia będzie można również śledzić na sportowym portalu Interii.

PA



