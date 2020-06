Robert Lewandowski w meczu z Bayerem Leverkusen zdobył już 400. bramkę w rozgrywkach klubowych. W tym sezonie ma już ich 44, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 goli 29. kolejki Bundesligi (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Lewandowski w meczu z "Aptekarzami" wpisał się na listę strzelców w drugiej połowie. Polak wykorzystał znakomite dośrodkowanie Thomasa Muellera i zdobył bramkę strzałem głową. Dla Muellera było to już 20. asysta w tym sezonie Bundesligi (do wszystkich piłkarzy), a 44. w karierze do Lewandowskiego.



Polak zaś zdobył 30. bramkę w Bundeslidze w tym sezonie, dzięki czemu wyrównał swój najlepszy dorobek w dotychczasowej karierze.



Z kolei we wszystkich rozgrywkach dla Lewandowskiego był to już 44 gol w 38 występie. Nigdy wcześniej nie zdobył tylu bramek w pojedynczym sezonie.



Polak ma jednak coraz mniejsze szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera i zdobycie 40 ligowych bramek. Lewandowski obejrzał żółtą kartkę i nie zagra w kolejnym spotkaniu przeciwko Borussii Moenchengladbach. Oznacza to, że "Lewemu" zostało zaledwie trzy spotkania, w których musiałby zdobyć aż 10 bramek. A to wydaje się nierealne nawet jak na tak wybornego egzekutora.