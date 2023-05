Barcelona, Real i Bayern stoczą o niego zaciekłą bitwę. Wyścig rozpoczęty

W 2015 roku Dani Olmo - nominalnie ofensywny pomocnik - przeszedł z młodzieżowej drużyny Barcelony (U-18) do rezerw Dinama Zagrzeb. Pięć lat później został zatrudniony przez Bayer Leverkusen, gdzie występuje do do dzisiaj. Kontrakt zawodnika zachowuje ważność do połowy 2024 roku.