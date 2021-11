- Wygrać z Bayernem to jest sztuka dla wielu drużyn w tej lidze także dla nas. Potrzebujemy nadal punktów, udało się z Bayernem to fenomenalna sprawa dla naszej głowy i tabeli. Mamy jakość, pokazaliśmy że potrafimy pograć w piłkę. W drugiej połowie trochę to siadło, wynik i presja, ale udało się to dowieźć - stwierdził na antenie Viaplay członek formacji defensywnej Augsburga.

Do gry po odpoczynku w starciu z Węgrami wrócił bowiem Robert Lewandowski, a od pierwszej minuty w barwach gospodarzy wystąpili Rafał Gikiewicz oraz Robert Gumny - Byłem ich postawą trochę zaskoczony. Mecz na chodzonego, nie dali z siebie 100 procent i my ich skarciliśmy za to - powiedział szczerze Gumny.

Augsburg - Bayern. Robert Lewandowski strzelił gola, ale jego zespół przegrał

- Trener zmienił ustawienie, jak wszedł Davies to przeszliśmy na piątkę obrońców. Lepiej czuje się w czterech obrońców, bo mogę sobie "hasać" ofensywnie. Miałem dwa dośrodkowania, nie było z nich super zagrożenia, ale coś tam się kręciło. Lubię tak grać - ocenił i podsumował Polak.

Gumny zdradził też, jak wyglądała odprawa przedmeczowa - Trener życzył powodzenia środkowym obrońcom przed meczem, wiadomo z jakiej klasą przeciwników mieliśmy się mierzyć. Potrafili sobie stworzyć okazje, ale nie tak dogodne, jak potrafią. Długo będę to wspominał, jednak Bayern to zwycięzca Champions League i niecodziennie się zdarza go pokonać - dodał.

