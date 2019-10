Były menedżer Arsenalu Londyn Arsene Wenger zasugerował, że Bayern Monachium sięgnął po podstępne metody, aby skłonić Serge'a Gnabry'ego do opuszczenia "Kanonierów" w 2016 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Owacje na stojąco dla Gnabry'ego po meczu z Tottenhamem. Piłkarz był wyraźnie zawstydzony. Wideo INTERIA.TV

Gnabry został piłkarzem Arsenalu w 2011 roku i był nim przez pięć kolejnych lat, ale w barwach "Kanonierów" rozegrał tylko 18 meczów. W międzyczasie został wypożyczony do West Bromwich Albion, ale nie może zaliczyć tego okresu do udanych.



Reklama

Latem 2016 roku zdecydował się wrócić do Niemiec i został piłkarzem Werderu Brema. Już wtedy sporo mówiło się o tym, że jest tylko kwestią czasu, kiedy trafi do Bayernu.



Były menedżer Arsenalu - Arsene Wenger jest przekonany, że to właśnie szefowie Bayernu "zmanipulowali" piłkarza i stali za jego transferem do Werderu.

- Bardzo staraliśmy się przedłużyć z nim kontrakt i sądzę, że Bayern manipulował za kulisami, dając mu do zrozumienia, że jeśli pójdzie do Bremy, to później dołączy do Bayernu - powiedział Wenger w wywiadzie dla "beIN Sports", na który powołuje się goal.com.

- Zawsze był utalentowanym chłopakiem, któremu brakowało czasem pewności siebie, ale zawsze mieliśmy go za piłkarza, który może wiele osiągnąć - dodał.

Wenger przekonywał, że próbował odbudować Gnabry'ego po niefortunnym wypożyczeniu do West Bromu, bo Niemiec utracił tam wiarę w siebie.



Gnabry wybrał jednak inną drogę. Po sezonie spędzonym w Werderze rzeczywiście wykupił go Bayern, ale wysłał na roczne wypożyczenie do Hoffenheim zanim włączył do swojej kadry. Wracając do Monachium piłkarz był już gotowy na podjęcie wyzwania gry w Bayernie i zaliczył bardzo udany miniony sezon.

Zdjęcie Serge Gnabry / AFP

Wielki potencjał potwierdza w obecnym - w dziewięciu spotkaniach strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty. Popis dał w meczu z Tottenhamem w Lidze Mistrzów, gdy zdobył cztery bramki.

Wenger wyznaczył mu kolejny cel - stabilizację gry na najwyższym poziomie. - Jeśli spojrzysz na zawodników, którzy dominują w naszym sporcie, to widać, ze wykazują się wielką regularnością i właśnie o to chodzi. Czy potrafisz zagrać tak samo dobrze następnej nocy? - dodał Wenger.

MZ