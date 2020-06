Piłkarze Arminii Bielefeld mogą dziś niemal zapewnić sobie awans do Bundesligi. W zaległym meczu lider drugiej klasy rozgrywek w Niemczech podejmuje zamykające tabelę Dynamo Drezno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arminia Bielefeld - Osnabrueck 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W razie zwycięstwa Arminia będzie mieć dziewięć punktów przewagi nad trzecim w tabeli VfB Stuttgart, a bezpośrednio awansują dwa zespoły.

Reklama

Po dzisiejszym meczu do zakończenia rozgrywek 2. Bundesligi pozostaną jeszcze trzy kolejki. Poza Arminią najbliżej awansu jest Hamburger SV, który jest drugi ze stratą pięciu punktów. VfB Stuttgart jest gorsze od ekipy z Hamburga tylko o punkt i zajmuje lokatę dającą prawo gry w barażu z trzecim od końca zespołem ekstraklasy.

Szanse na skuteczną walkę o awans mają też Heidenheim, które traci punkt do Stuttgartu oraz Darmstadt, które ma sześć punktów straty do miejsca barażowego.

W razie równej liczby punktów o kolejności w 2. Bundeslidze decyduje bilans bramek, a kolejnym kryterium jest liczba zdobytych goli. Z pięciu klubów liczących się w walce o miejsca dające bezpośredni awans i trzecie, uprawniające do gry w barażu, Arminia ma najlepszy bilans bramek +27. Klub z Bielefeld jest na najlepszej drodze, by wrócić do Bundesligi po 11 sezonach nieobecności. HSV i VfB Stuttgart to spadkowicze z ub. sezonu.

2. Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz