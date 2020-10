Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe 2-0 Arminię Bielefeld w meczu 6. kolejki Bundesligi. Łukasz Piszczek zameldował się na boisku w końcówce spotkania, zmieniając strzelca obu bramek, Matsa Hummelsa.

Tak jak Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego, tak Borussia zagrała dziś bez Erlinga Haalanda. Norweski napastnik jest oszczędzany na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Club Brugge, a nie można zapominać, że w przyszłym tygodniu dortmundczycy zmierzą się w lidze z Bayernem Monachium.



Spotkanie ponownie na ławce rezerwowych rozpoczął Łukasz Piszczek.



Borussia przed przerwą miała gigantyczną przewagę - ponad 70 proc. posiadania piłki, ale na zdobycie bramki musiała czekać do 53. minuty. Wówczas dośrodkowanie z rzutu rożnego Jadona Sancho wykorzystał Mats Hummels.



Niespełna 20 minut później Hummels zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu! Tym razem obrońca Borussii w trakcie akcji znalazł się w polu karnym rywala i strzałem głową sfinalizował dośrodkowanie Marco Reusa z prawej strony.



To drugi "doppelpack" Hummelsa w karierze. Pierwszy miał miejsce aż 10 lat temu - podczas wygranego 3-2 przez BVB meczu z 1. FC Koeln.



Świetny mecz środkowego obrońcy zakończył się dla niego nieco zbyt wcześnie. W końcówce meczu Niemiec nabawił się jakiegoś urazu i na boisku zmienił go Łukasz Piszczek.



Borussia ma na koncie 15 punktów, tyle samo co prowadzący w tabeli Bayern Monachium, z którym zmierzy się już za tydzień. Dwa punkty mniej i rozegrany mecz mniej ma RB Lipsk.



Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0-2 (0-0)

Bramka: 0-1 Hummels (53.), 0-2 Hummels (71.).



6. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-31 15:30 | Stadion: SchücoArena | Arbiter: Bastian Dankert STATYSTYKI DSC Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 0 2 Posiadanie piłki 25,1% 74,9% Strzały 5 16 Strzały na bramkę 2 12 Faule 13 13 Spalone 1 4

0 2 DSC Arminia Bielefeld Borussia Dortmund Bürki Meunier Akanji Hummels 2 Passlack Bellingham Sancho Hazard Delaney Brandt Reus Ortega Moreno Brunner Pieper Nilsson Lucoqui van der Hoorn Doan Hartel Prietl Schipplock Klos SKŁADY DSC Arminia Bielefeld Borussia Dortmund Stefan Ortega Moreno Roman Buerki 26′ 26′ 65′ 65′ Cédric Brunner Thomas Meunier Amos Pieper Manuel Obafemi Akanji Joakim Nilsson 53′, 71′ 53′, 71′ 86′ 86′ Mats Hummels Anderson-Lenda Lucoqui Felix Passlack 82′ 82′ Mike van der Hoorn Jude Bellingham 64′ 64′ Ritsu Doan 75′ 75′ Jadon Sancho Marcel Hartel 82′ 82′ Thorgan Hazard Manuel Prietl 63′ 63′ 82′ 82′ Thomas Delaney 65′ 65′ Sven Schipplock Julian Brandt Fabian Klos 75′ 75′ Marco Reus REZERWOWI Nikolai Rehnen Marwin Hitz 65′ 65′ Brian Behrendt 75′ 75′ Raphaël Guerreiro Jacob Barrett Laursen Mateu Jaume Morey Bauzà 64′ 64′ Jóan Símun Edmundsson 86′ 86′ Łukasz Piszczek Fabian Kunze 82′ 82′ Reinier Jesus Carvalho Arne Maier Mahmoud Dahoud Nils Seufert 75′ 75′ Giovanni Alejandro Reyna 82′ 82′ Reinhold Yabo 82′ 82′ Axel Witsel 65′ 65′ Sergio Duvan Córdova Lezama