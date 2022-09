Angielski gwiazdor jednak zastąpi "Lewego"? Ma być otwarty na wielki transfer

Paweł Czechowski Bundesliga

Temat transferu Harry'ego Kane'a do Bayernu Monachium - wbrew pozorom - nie zakończył się definitywnie wraz z zamknięciem letniego okienka. Jak informują bowiem brytyjskie media, Anglik ma być bardzo entuzjastycznie nastawiony do kwestii przenosin do Bawarii, a przedstawiciele "Die Roten" mieli kontaktować się bezpośrednio z jego agentem Charliem Kane'em - prywatnie bratem zawodnika. Sprawa zakontraktowania gracza powinna wejść niebawem na zupełnie nowy poziom - i być może Kane jednak faktycznie zostanie następcą "Lewego" na Allianz Arena.

Zdjęcie Robert Lewandowski pożegnał się ostatniego lata z Bayernem Monachium. Czy jego rolę - już po zakończeniu sezonu 2022/2023 - przejmie koniec końców Harry Kane? / RONNY HARTMANN / AFP - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP / AFP