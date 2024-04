Rok to zdecydowanie za mało. To z nim Lewandowski chciałby popracować dłużej

Powiedzieć, że Robert Lewandowski miał szczęście do trenerów, to nic nie powiedzieć. Po przenosinach do Niemiec, pieczę nad nim sprawował Juergen Klopp, z którym w Borussii Dortmund święcił wielkie sukcesy. Latem 2014 Polak przeniósł się do wielkiego Bayernu Monachium, a wówczas swoją kadencję miał tam już prawdziwy wizjoner - Pep Guardiola. Później 35-latek pracował jeszcze z takimi tuzami, jak Carlo Ancelotti, Jupp Heynckess, Hansi Flick czy Julian Nagelsmann. Gdy w wywiadzie ze "Sport Bild" dziennikarz zapytał "Lewego" o ulubionego szkoleniowca, odpowiedź mogła wydać się dość niespodziewana.