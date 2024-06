Ależ wieści z Niemiec, Łukasz Piszczek wraca do Bundesligi. I to w jakiej roli

Nie nudzi się w ostatnich dniach Łukasz Piszczek . Obrońca podczas Euro 2024 pełni funkcję eksperta TVP Sport, ale jak widać nie przeszkadza mu ona w podejmowaniu ważnych decyzji na temat swojej przyszłości. Były reprezentant Polski co prawda zakończył już międzynarodową karierę, lecz chce pozostać przy piłce w roli trenera. Od 2023 roku na ławce podziwiają go sympatycy trzecioligowego LKS-Goczałkowice Zdrój. Ambicje 39-latka sięgają jednak znacznie wyżej. Potwierdzenie tych słów otrzymaliśmy w czwartkowe popołudnie.

Łukasz Piszczek jednym z asystentów Borussii Dortmund

Do sprawy odniósł się już sam Polak w swoich mediach społecznościowych. "Bardzo się cieszę, że wracam do Borussi Dortmund, tym razem w roli asystenta trenera. Dziękuję za zaufanie" - napisał krótko w serwisie "X". Wśród kibiców zapanowała uzasadniona euforia . Z awansu popularnego "Piszcza" cieszą się nie tylko fani z kraju nad Wisłą, ale i dobrze wspominający go Niemcy. "Jak się słuchało Twoich analiz w TVP to widać profeskę! Będziesz kiedyś top selekcjonerem" - skomentował jeden z internautów.

39-latka wraz z przejmującym zespół Nurim Sahinem czeka wymagające zadanie. Borussia co prawda w niedawno zakończonym sezonie dotarła do finału Ligi Mistrzów, ale za to w kraju piłkarze nie spełnili oczekiwań najzagorzalszych sympatyków. Dopiero piąte miejsce nie jest powodem do dumy. Szczęściem w nieszczęściu okazał się fakt, że to ostatnia pozycja premiowana grą w zbliżającej się Champions League.