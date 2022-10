Ależ cios dla Bayernu Monachium! Tuż przed hitem Bundesligi

Mistrzowie Niemiec, choć w Lidze Mistrzów spisują się od samego początku aktualnej edycji kapitalnie (wygrali wszystkie trzy spotkania, z Interem Mediolan, FC Barcelona i Viktorią Pilzno nie tracąc żadnego gola), na krajowym podwórku mieli do niedawna spore problemy. Zaliczyli najdłuższą od ponad 20 lat serię spotkań bez zwycięstwa w Bundeslidze, liczącą cztery mecze.

Cios dla Bayernu tuż przed hitem

Udało się ją przerwać dopiero w miniony weekend. Tuż po zakończeniu reprezentacyjnej przerwy Bayern pokonał w świetnym stylu Bayer Leverkusen 4:0. To pozwoliło mu odrobić część strat do ligowej czołówki. Dziś drużyna staje przed szansą na to, by przynajmniej tymczasowo wskoczyć na fotel lidera - stanie się tak w przypadku zwycięstwa w starciu z Borussią Dortmund.

"Der Klassiker" to spotkanie, które w Niemczech cieszy się wielkim zainteresowaniem, a sukces w nim ma prestiżowy wymiar. Nic zatem dziwnego, że w Monachium panuje wielkie napięcie. Jak się okazuje, Bawarczycy będą sobie musieli radzić w Zagłębiu Ruhry bez swojego dyrektora sportowego, Hasana Salihamidzicia. Klub poinformował o tym w lakonicznym komunikacie.

"Nasz dyrektor sportowy, Hasan Salihamidžić nie może być na stadionie podczas meczu w Dortmundzie z powodu grypy" - przekazano.

Pierwszy gwizdek w spotkaniu Borussia Dortmund - Bayern Monachium o godzinie 18:30. Relacja "na żywo" w Interii.