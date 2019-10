Bramkarz Schalke - Alexander Nuebel imponuje formą, a jak przekonuje bild.de, już za kilka miesięcy ma zostać zawodnikiem Bayernu Monachium.

Niekwestionowanym nr 1 w bramce mistrzów Niemiec jest Manuel Neuer. Kapitan zespołu miał problemy zdrowotne, ale wraca do gry na najwyższym światowym poziomie. Ma jednak już 33 lata, więc Bayern musi szukać jego następcy.

Niemieckie media twierdzą, że szefowie Bayernu już wybrali i będzie nim Nuebel, który zbiera wysokie noty za grę w Schalke.

Jak przekonuje bild.de, klubowi z Gelsenkirchen do tej pory nie udało się skłonić młodego piłkarza do przedłużenia umowy, która wygasnąć ma 30 czerwca 2020 roku. Powód jest prosty - Nuebel przeniesie się do Bayernu.



Szefowie giganta z Monachium robią co mogą, żeby uniknąć konieczności wydawania wielkich pieniędzy na transfery zawodników. Wielokrotnie udawało im się pozyskiwać wartościowych graczy na zasadzie wolnego transferu. Tak było m.in. w przypadku Roberta Lewandowskiego i właśnie tak ma być teraz z Nuebelem.

23-letni bramkarz od lat uznawany jest za wieki talent. W ciągu ostatnich lat rozegrał 17 spotkań w reprezentacji Niemiec do lat 21.



Mierzy 193 cm i nie tylko znakomicie radzi sobie między słupkami, ale także pod względem gry nogami jest lepszy od niejednego gracza z pola, z kolei o jego mentalności i pozycji w drużynie najlepiej świadczy fakt, że latem został kapitanem Schalke.



