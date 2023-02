Golkiper ten udzielił bowiem dwóch wywiadów, dla "The Athletic" oraz dla "Sueddeutsche Zeitung", w których skrytykował poczynania zarządu względem Tapalovicia - rozmowy te oczywiście nie były autoryzowane w klubie, co wywołało wściekłość włodarzy.

Zamieszanie wokół Manuela Neuera. Sepp Maier wybrał swoją stronę w konflikcie wewnątrz Bayernu

Swoje niezadowolenie wyraził głośno przede wszystkim dyrektor sportowy Oliver Kahn , który m.in. przytoczył historię z czasów własnej kariery. Jak podkreślił, gdy w reprezentacji Niemiec doszło swego czasu do rozbratu z Seppem Maierem, on sam również nie był zadowolony, ale dla dobra całej ekipy pozostawił wszelkie refleksje w tym temacie dla siebie.

Co ciekawe sam Maier, absolutna legenda Bayernu i były trener bramkarzy zarówno w "Die Mannschaft", jak i "Gwieździe Południa", opowiedział się później po stronie... Neuera . " Manu jest dojrzałym zawodnikiem" - podkreślił 78-latek w rozmowie ze Sport1.

"Jest kapitanem Bayernu i ma prawo mówić to, co myśli, tym bardziej, że zwolniony Toni Tapalović jest jego przyjacielem" - orzekł, samemu krytykując rozstanie klubu z szkoleniowcem. "Oczywiście, że jestem po stronie Manu. To logiczne. Byłem bramkarzem i dlatego Manu jest dla mnie ważniejszy. Znam dobrze zarówno jego, jak i Tapalovicia" - skwitował.