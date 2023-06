A jednak, zaskakujący transfer. Reprezentant Polski nagle zmienił klub

Tymoteusz Puchacz opuścił Polskę w 2021 roku, przenosząc się z Lecha Poznań do Unionu Berlin. W ekipie ze stolicy Niemiec nie był jednak w stanie przebić się do pierwszego składu, stąd w styczniu minionego roku został wypożyczony do tureckiego Trabzonsporu, a ostatnie pół roku spędził w Grecji jako piłkarz tamtejszego Panathinaikosu.